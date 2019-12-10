Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович отказался продать свою команду американскому инвестору, совладельцу бейсбольного Лос-Анджелес Доджерс Тодду Боэлли.

Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович отказался продать свою команду американскому инвестору, совладельцу бейсбольного "Лос-Анджелес Доджерс" Тодду Боэлли.Боэлли сделал предложение владельцу лондонской команды в ноябре 2019 года. По данным Financial Times, Абрамович ответил отказом, так как предложенная ему сумма была меньше трех миллиардов фунтов стерлингов, в которые россиянин оценивает этот актив.Сообщается, что американский инвестор сильно заинтересован в покупке английского клуба и сделает новое предложение.Напомним, Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. С того времени "синие" по пять раз выиграли чемпионат и кубок Англии, три раза – Кубок Футбольной лиги, дважды – Лигу Европы и один раз – Лигу чемпионов.Летом 2019 года Forbes опубликовал список из самых дорогих спортивных команд мира, в котором "Челси" расположился на 32-м месте. Ранее СМИ сообщали, что Абрамович отказал в продаже клуба британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.