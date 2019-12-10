Авиакомпания Аэрофлот отменила намеченный на 10 декабря рейс из Шереметьево в Париж, а также обратный вылет в московский аэропорт.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила намеченный на 10 декабря рейс из Шереметьево в Париж, а также обратный вылет в московский аэропорт.Как передает ТАСС, об этом общественность уведомили в пресс-службе перевозчика, подчеркнув, что на такой шаг авиакомпанию заставила пойти общенациональная забастовка во Франции.Отмечается, что пассажиры будут отправлены в Париже другими рейсами, в том числе, с помощью самолетов повышенной вместимости.Как сообщает РИА Новости, забастовка работников парижской компании общественного транспорта RATP продлится как минимум до 11 декабря. В результате 10 декабря 10 станций парижского метро будут закрыты для пассажиров.Масштабная забастовка, в которой принимают участие и транспортники, началась в Пятой республике 5 декабря. Ее участники протестуют против правительственной пенсионной реформы. В результате сильно нарушено движение поездов по всей Франции, а в Париже закрыты многие станции метро, сокращено количество электричек, трамваев и автобусов.