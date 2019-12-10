Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что алкоголь и рак тесно взаимосвязаны. Таким образом, спиртные напитки влияют на риск заболевания онкологией.

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что алкоголь и рак тесно взаимосвязаны. Таким образом, спиртные напитки влияют на риск заболевания онкологией.Экспериментаторы привлекли к участию в исследовании более 60 тысяч человек из больниц страны Восходящего солнца. Они изучили статистику, которая собиралась на протяжении с 2005 по 2016 годы, и результаты поразили ученых. В своих изысканиях они делали упор на изучение количества алкоголя, которое выпивали участники исследования, и на его влияние на здоровье испытуемых.В качестве единицы измерения количества выпитого подопытными алкоголя взяли "юнит". Один юнит равен 23 граммам этанола. Если говорить более простыми и понятными словами, то в повседневной жизни это 180 миллилитров саке или вина, половина литра пива или же 60 миллилитров виски, сообщает телеканал "" со ссылкой на журнал Cancer.По итогам масштабного исследования выяснилось, что чем большее количество спиртного употреблял человек, тем выше были его шансы попасть в группу риска по онкологии. Стоит заметить, что о губительном влиянии алкоголя давно уже сказано все, что только можно, однако последние научные изыскания подтверждают, что спирт не только плохо влияет на весь организм в целом, но и способен заставить размножаться раковые клетки.У пациентов, которые в течение последних десяти лет вообще не употребляли алкоголь, была зафиксирована практически нулевая вероятность развития онкологических заболеваний. Тем не менее, на пять процентов больше вероятность появления рака у тех, кто выпивал один или два юнита в день в течение пяти лет.