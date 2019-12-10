Матчем между Оттава Сенаторз и Бостон Брюинз продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 5:2. Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Артем Анисимов.
Матчем между "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 5:2. Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Артем Анисимов.
#Sens strike first.
GOAL: Anisimov (4)
ASSISTS: DeMelo (5), Chabot (16) pic.twitter.com/85ZcfPsDE8
— Ottawa Senators (@Senators) December 10, 2019
Помимо него за "Оттаву" дважды отличился Энтони Дюклер. Еще по голу записали на свой счет Крис Тирни и Жан-Габриэль Пажо. У проигравших шайбы забросили Патрис Бержерон и Джейк Дебраск.
Российский нападающий "Оттавы" Владислав Наместников набрал в этой встрече два очка за голевые передачи. А вот защитник "Сенаторз" Никита Зайцев результативными действиями не отметился.