Матчем между Оттава Сенаторз и Бостон Брюинз продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 5:2. Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Артем Анисимов.

Матчем между "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 5:2. Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Артем Анисимов.#Sens strike first.GOAL: Anisimov (4)ASSISTS: DeMelo (5), Chabot (16) pic.twitter.com/85ZcfPsDE8— Ottawa Senators (@Senators) December 10, 2019Помимо него за "Оттаву" дважды отличился Энтони Дюклер. Еще по голу записали на свой счет Крис Тирни и Жан-Габриэль Пажо. У проигравших шайбы забросили Патрис Бержерон и Джейк Дебраск.Российский нападающий "Оттавы" Владислав Наместников набрал в этой встрече два очка за голевые передачи. А вот защитник "Сенаторз" Никита Зайцев результативными действиями не отметился.