Новость о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался, облетела весь российский интернет. Его супруга Елена Батурина до сих пор находится в шоком состоянии.

Новость о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался, облетела весь российский интернет. Его супруга Елена Батурина до сих пор находится в шоком состоянии.Бывший градоначальник скончался сегодня утром в немецком Мюнхене. На тот момент он находился в клинике университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце. По предварительным данным, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако, как это часто бывает у пожилых людей, после него начались осложнения.Новость дополняется