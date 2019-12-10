В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия сыграет с пражской Славией. Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграет с пражской "Славией". Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым.Помогать 40-летнему судье будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также впервые в истории на матч главного еврокубкового турнира назначена бригада VAR из России: видеопомощник Виталий Мешков, ассистент – Сергей Иванов. Резервный рефери – Сергей Лапочкин.Матч "Боруссия" – "Славия" состоится во вторник, 10 декабря, и пройдет на поле стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, начало – в 23:00 по московскому времени. Ранее "Барселона" c 11 очками досрочно вышла из группы F, за вторую строчку квартета поспорят "Боруссия" и "Интер", у которых по семь очков.