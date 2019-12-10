На нее у мертвого встанет – так часто говорят за глаза о красавице Алене Кравец. Действительно, ее хотят и мужчины, и женщины, и стар, и млад. Но кого она хочет сама? Оказалось, главная светская львица Москвы не против смелых экспериментов.

"На нее у мертвого встанет" – так часто говорят за глаза о красавице Алене Кравец. Действительно, ее хотят и мужчины, и женщины, и стар, и млад. Но кого она хочет сама? Оказалось, главная светская львица Москвы не против смелых экспериментов.В Сеть утекли фотографии, на которых раздетая Кравец запечатлена в компании двух сексуальных парней в постели. Атлетичные красавцы целуют ее, обнимают, ласкают. Ну, Алена, ну, скромница!Конечно, такое холеное точеное тело грех не любить, грех, как говорится, не бросить спичку в вулкан страсти. Но, как оказалось, одного мужчины Кравец мало – она такая страстная и горячая, что только несколько самцов могут удовлетворить ее горячую натуру. К тому же, красавица еще и голодная в сексуальном плане – она давно живет отдельно от мужа и все не может найти одного-единственного кавалера."Вообще-то эти горячие кадры предназначались для рекламной кампании, которая запускается только после Нового года, – призналась "Дни.ру" Аленушка. – Но на недавнем модном показе неизвестные из гримерной выкрали мой телефон. Он был заблокирован, но хакеры взломали его и получили доступ к конфиденциальной информации"."Впрочем, мне нечего стыдиться, – продолжает Алена. – У меня красивое тело, грудь, так что пусть завидуют и любуются. Не вижу ничего срамного и в том, что меня ласкают сразу два мужчины. Они любили друг друга, а потом меня – это же так романтично! В этом идея рекламной кампании – любовь прекрасна во всех проявлениях. Не надо бояться своих желаний и чувств!"В начале нового года у состоится презентация авторского парфюма. После таких возбуждающих кадров наверняка многие захотят узнать, как и чем пахнут любовь и страсть!