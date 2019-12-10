Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели сообщил, что после известия о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова сразу вспомнил, как в столице России восстанавливали ..

Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели сообщил, что после известия о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова сразу вспомнил, как в столице России восстанавливали храм Христа Спасителя. Церетели отметил, что Лужков сделал многое для города и его жителей, передает .По словам деятеля искусств, бывший градоначальник часто приезжал на место работ и следил за процессом. Он обратил внимание, что политик всегда поддерживал художников, поэтому в академии художеств новость о его кончине приняли со слезами на глазах.