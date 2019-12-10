Юрий Лужков прожил 83 года. Но его смерть все равно стала для многих потрясением. Например, заслуженный артист России Игорю Золотовицкому сообщили об этом на репетиции спектакля Блаженный остров, который ставится в театр EtCetera. Актер поделился с Дни.ру мыслями о бывшем мэре Москвы.

Юрий Лужков прожил 83 года. Но его смерть все равно стала для многих потрясением. Например, заслуженный артист России Игорю Золотовицкому сообщили об этом на репетиции спектакля "Блаженный остров", который ставится в театр EtCetera. Актер поделился с "Дни.ру" мыслями о бывшем мэре Москвы."Театр Et Cetera, в котором мы сейчас находимся, был, кстати, построен при Юрие Михайловиче, – говорит Золотовицкий. – Вообще, он всегда делал тот, что считал нужным. И был в этом честен. Хотя мне не нравится многое из архитектуры, появившейся при нем. Мне жаль, например, каких-то снесенных зданий"."Лужков руководил, фактически, страной в стране – огромным городом, а это очень непросто, – продолжает звезда МХТ имени Чехова. – Он был очень неоднозначной фигурой, но сделал много хорошего. Например, построил дом для артистов Художественного театра, развивал студийный движения. Можно, конечно, вспомнить какие-то негативные вещи, которые случались за почти 20 лет руководства столицей. Но человек болел за свой город, был прекрасным хозяйственником. И, возможно, за это и пострадал в итоге".Напомним, умер в клинике Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище, как сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. Об этом попросили его родственники и вдова-миллионер Елена Батурина.