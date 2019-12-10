Телеведущая Анфиса Чехова проводит отпуск в арабском государстве Оман на Аравийском полуострове. Российская знаменитость примерила традиционный для данной местности наряд, за что получила нагоняй.

Телеведущая Анфиса Чеховапроводит отпуск в арабском государстве Оман на Аравийском полуострове.Российская знаменитость примерила традиционный для данной местности наряд, зачто получила нагоняй.В процессе знакомства сдостопримечательностями столицы Омана теледива посетила действующую Большуюмечеть Султана Кабуса. Для появления в святом для мусульман месте Анфиса Чеховаприобрела длинное арабское женское платье с рукавами – абайю и платок, чтобыукрыть голову.В просторных залах мечетиАнфиса устроила настоящую фотосессию. В "Инстаграм" звезда похвасталась тем,как хорошо на ней смотрится платье и предложила подписчикам оценить ее образ пошкале от одного до десяти."Я запаслась самымиизысканными абайями в одном модном магазине. Окружающие подходят и восхищаютсямоим мусульманским нарядом. Говорят, что он мне очень идет", – написала АнфисаЧехова.Некоторым интернет обывателямпросьба телеведущей показалась неуместной. Одна из подписчиц, разозлившись, отметила, что знаменитостьвыбрала неудачное место для демонстрации собственного хорошего вкуса и хвастовства."Странно оценивать Луки вмечети... но это только мое мнение, мне просто кажется туда немного не залуками приходят (Здесь идалее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)", – ткнула носом интернет-обывательница.Телеведущая обвиненияпоказались надуманными. Она поспешила ответить."В мечеть ходят молиться.Если вы мусульманин. И любоваться красотой, если вы турист не мусульманин! Странно, что верующие мусульманеподходили ко мне и говорили, как мне идет наряд, стало быть оценивали мойобраз, и их это ни сколько не смущало. А странным это показалось только вам.Хотя вы, судя по всему, даже не мусульманка🙄", – высказалась