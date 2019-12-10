Телеведущая Анфиса Чехова
проводит отпуск в арабском государстве Оман на Аравийском полуострове.
Российская знаменитость примерила традиционный для данной местности наряд, за
что получила нагоняй.
Телеведущая Анфиса Чехова
проводит отпуск в арабском государстве Оман на Аравийском полуострове.
Российская знаменитость примерила традиционный для данной местности наряд, за
что получила нагоняй.
В процессе знакомства с
достопримечательностями столицы Омана теледива посетила действующую Большую
мечеть Султана Кабуса. Для появления в святом для мусульман месте Анфиса Чехова
приобрела длинное арабское женское платье с рукавами – абайю и платок, чтобы
укрыть голову.
В просторных залах мечети
Анфиса устроила настоящую фотосессию. В "Инстаграм" звезда похвасталась тем,
как хорошо на ней смотрится платье и предложила подписчикам оценить ее образ по
шкале от одного до десяти.
"Я запаслась самыми
изысканными абайями в одном модном магазине. Окружающие подходят и восхищаются
моим мусульманским нарядом. Говорят, что он мне очень идет", – написала Анфиса
Чехова.
Некоторым интернет обывателям
просьба телеведущей показалась неуместной. Одна из подписчиц, разозлившись, отметила, что знаменитость
выбрала неудачное место для демонстрации собственного хорошего вкуса и хвастовства.
"Странно оценивать Луки в
мечети... но это только мое мнение, мне просто кажется туда немного не за
луками приходят (Здесь и
далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)", – ткнула носом интернет-обывательница.
Телеведущая обвинения
показались надуманными. Она поспешила ответить.
"В мечеть ходят молиться.
Если вы мусульманин. И любоваться красотой, если вы турист не мусульманин! Странно, что верующие мусульмане
подходили ко мне и говорили, как мне идет наряд, стало быть оценивали мой
образ, и их это ни сколько не смущало. А странным это показалось только вам.
Хотя вы, судя по всему, даже не мусульманка🙄", – высказалась