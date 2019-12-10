Число погибших в результате отравления аммиаком в мексиканском штате Мичоакан возросло с пяти до девяти человек, еще 51 человек получил отравления различной степени тяжести.

Число погибших в результате отравления аммиаком в мексиканском штате Мичоакан возросло с пяти до девяти человек, еще 51 человек получил отравления различной степени тяжести. Такие данные сообщил министр общественной безопасности Мичоакана Исраэль Патрон Рэйес на пресс-конференции.Большегруз с прицепом-цистерной перевернулся на шоссе между Мичоаканом и Герреро в Мексике 7 декабря. В результате аварии пассажирский автобус оказался в облаке аммиака. Пять человек погибли на месте, передает РИА Новости. По предварительным данным, фура, перевозившая 30 кубометров аммиака, находилась в неисправном состоянии, что могло стать причиной ДТП.Правоохранители перекрыли движение транспорта вокруг места происшествия на 72 часа, из-за угрозы отравления более тысячи человек были эвакуированы. В операции экстренных служб также принимали участие отряды национальной гвардии и министерства обороны Мексики.