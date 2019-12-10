Исполком WADA, собравшийся сегодня на заседание в Лозанне, решил на четыре года отстранить нашу страну от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Наши спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и с гимном, кроме того, Россия лишается права проводить у себя международные первенства. До турниров допустят только чистых атлетов и то только в нейтральном статусе.

Исполком WADA, собравшийся сегодня на заседание в Лозанне, решил на четыре года отстранить нашу страну от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Наши спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и с гимном, кроме того, Россия лишается права проводить у себя международные первенства. До турниров допустят только чистых атлетов и то только в нейтральном статусе. У нашей страны есть три недели на подачу апелляции. При этом чиновники WADA уже разъяснили, что матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, запланированные в России, под новые ограничения не подпадают. Насчет других крупных соревнований — например, чемпионата мира по хоккею, запланированного в России в 2023 году — решение будет принимать Международная федерация. И президент хоккейной уже заявил, что является противником коллективного наказания.Решение суровое, ожидаемое, но его "авторы" покидают заседание разочарованными его недостаточной жесткостью. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд едва не плачет от досады — она мечтала о полной дисквалификации и России, и российских спортсменов — даже в нейтральном статусе.Документ, за который проголосовал исполком WADA — один в один повторяет ноябрьские рекомендации Комитета по соответствию: Россия как страна — отстраняется от участия в крупных международных соревнованиях, и проводить у себя дома их тоже не имеет права четыре года.Российские спортсмены без допинг-историй в прошлом к соревнованиям будут допущены, но схему допуска и церемонию награждения предлагают сделать такой как на Олимпиаде в Пхенчане — максимально чистой и максимально нейтральной.Франческо Риччи Битти был единственным, кто до последнего пытался убеждать коллег. Теперь убеждает Россию — оспаривать решение во всех возможных инстанциях."Возможность для российских спортсменов есть и это важно! — Все были объективны или все-таки много политики внутри этого решения? – Конечно, есть политика. Спорт сегодня очень важен и потому как без политики? – Но вы пытались убедить своих коллег? – Я говорил со всеми, но решение такое, какое есть. Но есть же арбитраж, Россия должна подать в CAS [Спортивный арбитражный суд в Лозанне]", — рассказал нам Битти.21 день есть у РУСАДА, чтобы не согласиться с решением. Автоматически это будет означать арбитраж, а это не недели — месяцы. То есть Россия не рискует зимними чемпионатами мира, биатлоном в том числе в Италии в этом феврале. На юношескую Олимпиаду в Лозанне в январе наша сборная тоже едет. Если не удастся оспорить решение, в будущем мы потеряем чемпионат по хоккею в 2023-м в Петербурге и волейболу в 2022-м, но за Олимпиады в Пекине и Токио, за флаг за гимн будем бороться."Позиция ОКР остается неизменной: санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Мы сделаем все от нас зависящее чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора", — заявил Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.Тем более претензий к Олимпийскому комитету России — нет. Не совсем понятно, как Россию могут отстранить от Олимпиады, не отcтранив комитет?Эту дилемму предстоит решить Международному олимпийскому комитету, который уже поспешил сделать заявление, что решение WADA поддержит: "Представители олимпийского движения сегодня поддержали решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению исполкома МОК и одобренное олимпийским саммитом".Юристам предстоит большая работа — Россия будет использовать все ресурсы чтобы опротестовать решение — в каждом конкретном случае, перед каждым соревнованием, каждым стартом, в том числе и перед Олимпиадой. То есть можно апеллировать к тому же МОК."То есть, еще не всё потеряно? – По сути, процедура еще продолжается, то есть, решение принято, но дальше уже вопрос юридических аргументов", — ответил Сергей Хрычиков, член наблюдательного совета РУСАДА.Комментарии и дележ медалей начался сразу же — еще подробности не появились.Вот биатлонист сборной Швеции уже пытается отстранить наших спортсменов уже не только от февральского чемпионата мира, но даже от этапов кубка мирa."Если их не допустят на чемпионат мира, то и в кубке мира они выступать не должны. Будет странно, если они продолжат выступать в кубке мира, но при этом будут отстранены от чемпионата мира", — заявил Себастьян Самуэльсон.Но вот француз Мартен Фуркад, у которого казалось зуб на наших биатлонистов, наоборот, пишет — какой биатлон без России: "Думаю, что Россию накажут… Я потерял пару медалей из-за нее. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте".Какой спорт и какие олимпиады без России? Вопрос, который задают противники "наказаний без разбора" уже четыре года. Так же было перед Рио, перед Пхенчаном. Казалось, Россия давно свое наказание отбыла, год назад РУСАДА восстановили в правах, но нас опять наказывают за старое. Главное обвинение в этот раз — база допинг-тестов Московской лаборатории 2015 года в WADA была передана модифицированной.Кому это было выгодно, никто не разбирался. Не прислушались и к независимой экспертизе, которая доказала, что в экспериментальную систему ЛИМС — громкую разработку сотрудников Московской лаборатории под руководством Григория Родченкова был внесен программный элемент искажения. Чтобы шантажировать спортсменов, чиновников, подменять пробы. Родченков не просто сбежал в Штаты, став информатором WADA, возможно, лично вносил изменения уже из-за океана с паролем супер-администратора, а это можно делать, не оставляя следов в системе."Я считаю, что нельзя сравнивать это дело с базой данных Родченкова в принципе, потому, что потому, что эта база вообще незаконная. Она неизвестно кем получена. На основании этой базы данных были предъявлены обвинения. Вы можете себе представить обычный уголовный или гражданский процесс, основанный на основе кем-то сворованной базы? Откуда она взята – непонятно. Почему она берется за основу – непонятно. На те вопросы, которые были, наши эксперты давали убедительные доказательства, но не были, к сожалению, услышаны", — заявил Павел Колобков, министр спорта России."Тот вброс информации, который активно обсуждался в средствах массовой информации до решения исполкома WADA, это неправильно, потому что это неприкрытое давление на членов исполкома. Неоднократные выступления UKADA и USADA. Как это можно назвать, если не неприкрытым давлением на членов комиссии? Конечно же, это давление", — сообщил Дмитрий Свищёв, президент Федерации кёрлинга России.История старая, но под угрозой все — и нынешние опытные и молодые спортсмены, которых WADA пытается лишить медалей, флага и гимна."Молодые спортсмены, которые в то время ходили еще в школу и только-только начали заниматься спортом, на данный момент лишаются возможности выступления под российским флагом. Мы понимаем, что этот вопрос политизирован. Здесь уже спорт вошел больше в политику, чем наоборот. Спорт должен быть вне политики" – уверен Владимир Драчёв, президент Союза биатлонистов России."Очень обидно, потому что для кого-то это последняя Олимпиада в жизни, для кого-то — первая" – рассказал Ильгар Мамедов, главный тренер сборной России по фехтованию.Не согласиться с решением может не только РУСАДА, все федерации, готовящие чемпионаты. Решение WADA не коснется Евро-2020 — это региональный турнир, но в каком виде наша сборная поедет в Катар, на чемпионат мира, если отберется?Вопросов к WADA много, разбираться с ними — арбитражному суду."Мы продолжаем готовится к четырем матчам, которые пройдут в Санкт-Петербурге этим летом. Такие заверения мы получили, в том числе и от представителей WADA, в ответ на соответствующие вопросы. Все это находится в логике этой организации, поскольку, Евро является континентальным первенством. Надеемся, что такая же логика будет применена и к отборочным играм на финальную часть чемпионата мира, которая состоится в Катаре", — рассказал Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020.Если разбирательства в арбитражном суде затянутся, может получиться, что Олимпиады в Токио эта история не коснется, а вот Парижа-2024 — да. У России и федераций есть 21 день, чтобы начать бороться.