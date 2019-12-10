Вся страна в ужасе от новости о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Появились новые подробности о причинах его скоропостижной кончины.
Вся страна в ужасе от новости о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Появились новые подробности о причинах его скоропостижной кончины.
По одной из версий, политик скончался в мюнхенской клинике во время плановой операции на сердце. Он даже не успел придти в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок, сообщает Телеграм-канал Mash.
Тем временем, канал Baza утверждает, что трагедия произошла на следующий день после хирургического вмешательства. Сама операция прошла успешно, но Лужкову не удалось выйти из глубокого наркоза. У бывшего мэра Москвы лопнул один из сосудов.
Это спровоцировало отек легких, который и послужил причиной смерти.
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