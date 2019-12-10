Президент России Владимир Путин рассказал, что поисковики обнаружили место захоронения его брата, погибшего в ходе блокады Ленинграда. Путин отметил, что о нем не знали даже его родители, ..

Президент России Владимир Путин рассказал, что поисковики обнаружили место захоронения его брата, погибшего в ходе блокады Ленинграда. Путин отметил, что о нем не знали даже его родители, сообщает .Глава государства пояснил, что родители Путиных просто получили записку о том, что один из их сыновей умер во время трагических событий. Российский лидер обратил внимание, что поисковикам удалось найти даже конкретный участок, где покоится его брат.