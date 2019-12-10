Сложно поверить, но сегодня, 10 декабря, артистка Таисия Повалий отмечает 55-летие. Звезда не стесняется своего возраста, ведь выглядит потрясающе.

Сложно поверить, но сегодня, 10 декабря, артистка ТаисияПовалий отмечает 55-летие. Звезда не стесняется своего возраста, ведь выглядитпотрясающе.Повалий не скрывает – она завсегдатай салонов красоты. Артисткас особой тщательностью ухаживает за внешностью, ведь ей, в силу профессии,необходимо как можно дольше оставаться красивой и молодой.Между тем первое знакомство Таисии с косметологией было крайненеудачным. В 1994 году, когда в Одессе открылась первая клиника, Повалий вместес подругами туда наведалась. Звезда решила убрать мимические морщины с помощью уколов "красоты".По словам артистки, тогда в косметологии только начиналииспользовать гиалуроновую кислоту. Методика была новой, о противопоказаниях ипобочных эффектах тогда знали мало."И мне обкололи носогубные и межбровные морщинки. Через годна лбу вылезла шишка. Врачи просили прощения и пытались убрать, но опасно – этоже лицо, где огромное количество нервных окончаний. В общем, инородное веществоне рассосалось и до сих пор со мной, мигрирует – пару лет назад спустилось вобласть под глазом", – цитирует30 Ноя 2019 в 2:51 PSTПосле, когда вокалистка решилась на мезотерапию, косметолог случайнопопала иглой в шишку. Под кожей началось воспаление. Образовался огромныйфурункул. Звезде пришлось обратиться в больницу. "Делали надрезы и выдавливали.Семь дней потом принимала антибиотики", – поделилась .