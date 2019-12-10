Сложно поверить, но сегодня, 10 декабря, артистка Таисия
Повалий отмечает 55-летие. Звезда не стесняется своего возраста, ведь выглядит
потрясающе.
Сложно поверить, но сегодня, 10 декабря, артистка Таисия
Повалий отмечает 55-летие. Звезда не стесняется своего возраста, ведь выглядит
потрясающе.
Повалий не скрывает – она завсегдатай салонов красоты. Артистка
с особой тщательностью ухаживает за внешностью, ведь ей, в силу профессии,
необходимо как можно дольше оставаться красивой и молодой.
Между тем первое знакомство Таисии с косметологией было крайне
неудачным. В 1994 году, когда в Одессе открылась первая клиника, Повалий вместе
с подругами туда наведалась. Звезда решила убрать мимические морщины с помощью уколов "красоты".
По словам артистки, тогда в косметологии только начинали
использовать гиалуроновую кислоту. Методика была новой, о противопоказаниях и
побочных эффектах тогда знали мало.
"И мне обкололи носогубные и межбровные морщинки. Через год
на лбу вылезла шишка. Врачи просили прощения и пытались убрать, но опасно – это
же лицо, где огромное количество нервных окончаний. В общем, инородное вещество
не рассосалось и до сих пор со мной, мигрирует – пару лет назад спустилось в
область под глазом", – цитирует
30 Ноя 2019 в 2:51 PST
После, когда вокалистка решилась на мезотерапию, косметолог случайно
попала иглой в шишку. Под кожей началось воспаление. Образовался огромный
фурункул. Звезде пришлось обратиться в больницу. "Делали надрезы и выдавливали.
Семь дней потом принимала антибиотики", – поделилась .