Двухлетний малыш, который провел пять дней в квартире с погибшей матерью в Ижевске, сейчас находится в больнице, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, за ребенком хорошо ухаживают.

Двухлетний малыш, который провел пять дней в квартире с погибшей матерью в Ижевске, сейчас находится в больнице, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, за ребенком хорошо ухаживают.После смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти. Женщина не явилась на прием, на который была записана, и долго не выходила на связь с больницей.В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает, передает РИА Новости.Ранее в городе Можга после смерти матери умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП. По данным местных СМИ, ребенок пытался шумом привлечь соседей, открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Квартира была затоплена водой, но никто этого не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал.Возбуждено уголовное дело. Известно, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика — сутки. По словам главы региона, "выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб".