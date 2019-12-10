В преддверии Года памяти и славы единороссы дали старт проекту Память героев. Предполагается установка бюстов и мемориальных досок выдающимся личностям, а также присвоение их имен улицам, площадям и образовательным учреждениям, рассказал заместитель секретаря генсовета партии, координатор партпроекта Историческая память Александр Хинштейн.

В преддверии Года памяти и славы единороссы дали старт проекту "Память героев". Предполагается установка бюстов и мемориальных досок выдающимся личностям, а также присвоение их имен улицам, площадям и образовательным учреждениям, рассказал заместитель секретаря генсовета партии, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.Он открыл мемориальную доску семи героям – сотрудникам ивыпускникам речного техникум в Самаре. Этой акцией "Единая Россия"начала старт проекта по увековечиванию памяти героев России, рассказалпарламентарий.В рамках проекта "Память героев" будут установленымемориальные доски и бюсты героев. Их именами назовут образовательныеучреждения, площади и улицы, а школьники смогут больше узнать о жизнивыдающихся личностей."Наша цель не просто разово рассказать о великихсоотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений,улиц, учреждений культуры", – сказал Хинштейн.Он напомнил, что в Самарском речном техникуме учились пятьгероев Советского Союза, один герой России и один – социалистического труда.Пятеро из них удостоены высшего звания за подвиги в годы Великой Отечественнойвойны.Стоит отметить, что с 1992 года звание героя Россииудостоились более тысячи человек, 600 из них уже нет в живых. К 2022 году врамках проекта "Единой России" планируется увековечить их память.Напомним, партпроект "Историческая память" следитза сохранением памятников истории и культуры. Таковых в нашей страненасчитывается более 90 тысяч, но далеко не все находятся в хорошем состоянии.По некоторым оценкам, срочного капитального ремонта требуется половинепамятников. К сохранению объектов исторического и культурного наследияединороссы активно привлекают общественников, которые координируют ход работ.Также партийцы помогают сохранить память о ВеликойОтечественной войне. В регионах реализуются проекты "Диктант Победы","Вахта памяти" и другие.