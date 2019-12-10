В преддверии Года памяти и славы единороссы дали старт проекту Память героев. Предполагается установка бюстов и мемориальных досок выдающимся личностям, а также присвоение их имен улицам, площадям и образовательным учреждениям, рассказал заместитель секретаря генсовета партии, координатор партпроекта Историческая память Александр Хинштейн.
В преддверии Года памяти и славы единороссы дали старт проекту "Память героев". Предполагается установка бюстов и мемориальных досок выдающимся личностям, а также присвоение их имен улицам, площадям и образовательным учреждениям, рассказал заместитель секретаря генсовета партии, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
Он открыл мемориальную доску семи героям – сотрудникам и
выпускникам речного техникум в Самаре. Этой акцией "Единая Россия"
начала старт проекта по увековечиванию памяти героев России, рассказал
парламентарий.
В рамках проекта "Память героев" будут установлены
мемориальные доски и бюсты героев. Их именами назовут образовательные
учреждения, площади и улицы, а школьники смогут больше узнать о жизни
выдающихся личностей.
"Наша цель не просто разово рассказать о великих
соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений,
улиц, учреждений культуры", – сказал Хинштейн.
Он напомнил, что в Самарском речном техникуме учились пять
героев Советского Союза, один герой России и один – социалистического труда.
Пятеро из них удостоены высшего звания за подвиги в годы Великой Отечественной
войны.
Стоит отметить, что с 1992 года звание героя России
удостоились более тысячи человек, 600 из них уже нет в живых. К 2022 году в
рамках проекта "Единой России" планируется увековечить их память.
Напомним, партпроект "Историческая память" следит
за сохранением памятников истории и культуры. Таковых в нашей стране
насчитывается более 90 тысяч, но далеко не все находятся в хорошем состоянии.
По некоторым оценкам, срочного капитального ремонта требуется половине
памятников. К сохранению объектов исторического и культурного наследия
единороссы активно привлекают общественников, которые координируют ход работ.
Также партийцы помогают сохранить память о Великой
Отечественной войне. В регионах реализуются проекты "Диктант Победы",
"Вахта памяти" и другие.