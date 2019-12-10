Стоимость аренды жилья, расположенного рядом с Кремлем, может достигать 4 миллионов рублей в месяц. Но средние ставки существенно ниже.

Тверская улица, идущая от Кремля, занимает лидирующие позиции по числу съемных квартир. По данным компании Savills, здесь сосредоточено около 17% всех элитных объектов, сдаваемых в аренду в столице.Средняя ставка на элитные квартиры на Тверской по итогам октября 2019 года составила 340 тысяч рублей в месяц. При этом арендные ставки могут достигать 4 миллионов рублей в месяц – за эти деньги предлагается 8-комнатная квартира с панорамными видами на Кремль, площадь Революции и Большой театр.