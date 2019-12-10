Специалисты из Роскачества проверили 18 торговых марок российского оливкового майонеза. По итогам они выбрали самые хорошие.

Специалисты из Роскачества проверили 18 торговых марок российского оливкового майонеза. По итогам они выбрали самые хорошие.Совсем скоро наступит Новый год, и многие уже готовятся к празднику: планируют культурную программу и закупают продукты. Это застолье не сможет обойтись без традиционного оливье, главная заправка которого – майонез. Как же выбрать правильный продукт и не подорвать здоровье?Сотрудники Роскачества сообщили, что к восьми маркам из проверенных претензий нет – там отсутствуют консерванты. Кстати, наличие некоторых видов химических веществ, призванных продлить срок хранения майонеза, не является нарушением в пределах допустимой нормы, но их присутствие не соответствует повышенным требованиям.Как сообщает телеканал "", фаворитами в гонке заправок стали продукты марок "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК" и Mr Ricco. Десять оставшихся производителей добавляли в майонез сорбиновую (Е 200) или бензойную (Е 210) кислоту, поэтому не вошли в список.В названных выше марках была найдена ДНК оливок, пишет . Это значит, что производители действительно добавили в майонез оливковое масло. Все образцы признали безопасными – эксперты не нашли в них токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов.