Доля квартир-студий в российских новостройках составляет 9%, больше всего таких лотов продается в Коми – почти 20% предложения приходится на этот тип недвижимости, рассказали Вести.Недвижимость в Domofond.ru.

Первое место по доле студий заняла Республика Коми, где на студии приходится 19,4% предложения. На втором месте Санкт-Петербург с 19,1% студий, а на третьем — Ленинградская область с 16,1%. Высокая доля студий также в Новосибирской области – 15,7% и в Краснодарском крае – 14,5%. В 15 регионах доля студий в новостройках равна или превышает 10% от общего объема предложения в новостройках и на "новой вторичке".10 регионов с максимальной долей студийМесто в рейтингеРегионДоля 1-комнатных квартир, %Доля студий, %Коми32,319,4Санкт-Петербург36,719,1Ленинградская область41,616,1Новосибирская область34,115,7Краснодарский край42,614,5Хакасия40,813,7Челябинская область27,912,8Алтайский край2712Крым3911,510Адыгея60,811,3Эксперты отмечают, что для некоторых регионов большие объемы небольших квартир становятся проблемой. Так, правительство Ленобласти недавно выпустило постановление http://docs.cntd.ru/document/554650374, которое ограничивает количество квартир небольшого метража в новостройках.Квартиры-студии — это ходовой товар. В расчете за объект студии стоят дешево и быстро продаются. Их покупают в том числе для сдачи в аренду и вложения свободных средств, отмечает главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.При этом, в переводе на квадратные метры такие квартиры, как правило, дороже, чем двух- и трехкомнатные, то есть выгоднее для застройщика.Но если студии и однушки превалируют, это создает множество проблем для самих жителей. Инфраструктура не успевает за резким ростом плотности населения, и качество жизни в таких районах ниже, чем в кварталах, где квартирография сбалансирована.При этом есть регионы, в которых найти квартиру-студию очень сложно. Так, в Марий Эл на них приходится всего 0,1% от общего объема предложения в новостройках и на "новой вторичке". Минимальные объемы студий в Дагестане (0,8%), в Костромской и Брянской областях – по 1%. Всего в 21 регионе на студии приходится не более 3% предложения.10 регионов с минимальной долей студийМесто в рейтингеРегионДоля 1-комнатных квартир, %Доля студий, %69Марий Эл49,10,168Дагестан29,50,867Костромская область43,666Брянская область46,265Новгородская область511,264Смоленская область46,11,563Кабардино-Балкария34,61,662Саратовская область47,51,661Северная Осетия25,61,660Ярославская область40,61,7Ранее эксперты назвали самые дешевые студии на московском рынке аренды. Наиболее бюджетное предложение составляет 18,5 тысячи рублей.