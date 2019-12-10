Енисей стремительно наступает. Жители села Ярцево в Красноярском крае готовы к наводнению, сообщает ГТРК Красноярск. Вода начала приближаться к жилым строениям этой ночью.

Енисей стремительно наступает. Жители села Ярцево в Красноярском крае готовы к наводнению, сообщает ГТРК "Красноярск".Вода начала приближаться к жилым строениям этой ночью. Пока водная стихия остановилась в нескольких метрах от домов. Технику, которая находилась на берегу реки, с трудом удалось вытащить из потока. По оценкам специалистов, уровень воды в реке поднимается с каждым часом. Сегодня утром ее высота была 11 метров 88 см. При подъеме еще на полтора метра начнется затопление улиц, поэтому власти объявили о необходимости быть готовым к эвакуации.Причина такой активности реки — сильное движение ледостава, который движется на север области. В результате как раз рядом с Ярцево русло Енисея оказалось почти полностью завалено гигантскими ледяными глыбами. Кстати, по прогнозам синоптиков, морозная погода (сейчас в районе -25) вскоре может смениться потеплением. Тогда уровень воды в реке снова резко поднимется.