В первом квартале следующего года Единая Россия проработает законодательство о массовых захоронениях жертв политических репрессий. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, координатор партпроекта Историческая память Александр Хинштейн.

В первом квартале следующего года "Единая Россия" проработает законодательство о массовых захоронениях жертв политических репрессий. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.Соответствующее поручение президента будет оперативно проработано, сообщил единоросс. По его словам, законодательные инициативы, регулирующие работы на местах массовых захоронений жертв репрессий и прилегающих к ним территориях, будут представлены в самые короткие сроки."Кроме того, в январе в партии озвучат предложения по созданию реестра массовых захоронений жертв политических репрессий", – добавил Хинштейн.Идея совершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв репрессий высказывалась в ходе встречи Владимира Путина с Советом по правам человека. Глава государства поддержал инициативу.Президент поручил депутатам Госдумы подготовить соответствующую нормативную базу. Также он дал указание парламентариям проработать предложения по созданию в России реестра массовых захоронений жертв политических репрессий.Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы проекту "Память героев". Предполагается установка бюстов и мемориальных досок выдающимся личностям, а также присвоение их имен улицам, площадям и образовательным учреждениям.Партпроект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением памятников истории и культуры. Таковых в нашей стране насчитывается более 90 тысяч. Также партийцы помогают сохранить память о Великой Отечественной войне.