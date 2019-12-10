В чешском городе Острава произошла трагедия. Есть жертвы.
В чешском городе Острава произошла трагедия. Есть жертвы.
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в университетской больнице. Личность преступника пока устанавливается.
По предварительным данным, рост стрелка около 180 сантиметров, на нем была красная куртка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов берут показания у очевидцев. Полиция обратилась к общественности в Twitter с просьбой о содействии в поимке преступника.
В результате стрельбы погибло четыре человека, еще двое тяжело ранены, сообщает . Причины случившегося пока не известны.