В чешском городе Острава произошла трагедия. Есть жертвы.

В чешском городе Острава произошла трагедия. Есть жертвы.Неизвестный мужчина устроил стрельбу в университетской больнице. Личность преступника пока устанавливается.По предварительным данным, рост стрелка около 180 сантиметров, на нем была красная куртка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов берут показания у очевидцев. Полиция обратилась к общественности в Twitter с просьбой о содействии в поимке преступника.В результате стрельбы погибло четыре человека, еще двое тяжело ранены, сообщает . Причины случившегося пока не известны.