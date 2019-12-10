Переправа через Керченский пролив не дает украинцам жить спокойно. Много глупостей сочинили выдумщики из Незалежной о Крымском мосте. К открытию железной дороги по переправе они завели новую пластику: по их мнению, у моста происходят мистические события. Пользователи Сети дали ответ на эти заявления.

Переправа через Керченский пролив не дает украинцам жить спокойно. Много глупостей сочинили выдумщики из Незалежной о Крымском мосте. К открытию железной дороги по переправе они завели новую пластику: по их мнению, у моста происходят мистические события. Пользователи Сети дали ответ на эти заявления.Отдых на полуострове для многих россиян заканчиваетсяпечально, пишут украинские журналисты. Они утверждают, что туристы частопопадают в неприятные ситуации, в том числе в ДТП. "Это не вашаземля!" Стало известно о мистических случаях с Крымским мостом ироссиянами" – с таким заголовком вышел материал на украинском портале"Обозреватель".Очередная порция нелепых мифов о переправе вызваланедоумение у пользователей Сети. Комментаторы назвали материал украинскихжурналистов "бредом". "Даже правдоподобную статью не могутнаписать", – отметил пользователь Сергей Кондратенко.Были и те, кто призвал высшие силы вразумить украинцев."Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума, это же невозможно, чтобыкогда-то нормальные люди так быстро мутировали в напрочь упоротыхфанатиков", – недоумевает пользователь "Твиттер" с ником "КремлевскийСвязной".У украинцев новая тема - мистика у Крымского моста! Мол, полуостров не принимает россиян, а потому они часто попадают в аварии. Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума, это же невозможно, чтобы когда-то нормальные люди так быстро мутировали в напрочь упоротых фанатиков.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)Напомним, в конце декабря начнется железнодорожное движениепо переправе. Билеты на поезда через почти раскуплены.Первый рейс отправится 23 декабря по маршрутуСанкт-Петербург – Севастополь. Он пробудет в пути более 40 часов. На следующийдень начнет движение состав от Москвы до Симферополя. Сейчас наидут последние приготовления к пуску поездов.