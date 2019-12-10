Переправа через Керченский пролив не дает украинцам жить спокойно. Много глупостей сочинили выдумщики из Незалежной о Крымском мосте. К открытию железной дороги по переправе они завели новую пластику: по их мнению, у моста происходят мистические события. Пользователи Сети дали ответ на эти заявления.
Переправа через Керченский пролив не дает украинцам жить спокойно. Много глупостей сочинили выдумщики из Незалежной о Крымском мосте. К открытию железной дороги по переправе они завели новую пластику: по их мнению, у моста происходят мистические события. Пользователи Сети дали ответ на эти заявления.
Отдых на полуострове для многих россиян заканчивается
печально, пишут украинские журналисты. Они утверждают, что туристы часто
попадают в неприятные ситуации, в том числе в ДТП. "Это не ваша
земля!" Стало известно о мистических случаях с Крымским мостом и
россиянами" – с таким заголовком вышел материал на украинском портале
"Обозреватель".
Очередная порция нелепых мифов о переправе вызвала
недоумение у пользователей Сети. Комментаторы назвали материал украинских
журналистов "бредом". "Даже правдоподобную статью не могут
написать", – отметил пользователь Сергей Кондратенко.
Были и те, кто призвал высшие силы вразумить украинцев.
"Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума, это же невозможно, чтобы
когда-то нормальные люди так быстро мутировали в напрочь упоротых
фанатиков", – недоумевает пользователь "Твиттер" с ником "Кремлевский
Связной".
У украинцев новая тема - мистика у Крымского моста! Мол, полуостров не принимает россиян, а потому они часто попадают в аварии. Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума, это же невозможно, чтобы когда-то нормальные люди так быстро мутировали в напрочь упоротых фанатиков.
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
Напомним, в конце декабря начнется железнодорожное движение
по переправе. Билеты на поезда через почти раскуплены.
Первый рейс отправится 23 декабря по маршруту
Санкт-Петербург – Севастополь. Он пробудет в пути более 40 часов. На следующий
день начнет движение состав от Москвы до Симферополя. Сейчас на
идут последние приготовления к пуску поездов.