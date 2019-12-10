Международная федерация футбола (ФИФА) находится в контакте с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое одобрило рекомендации комитета по соответствию о лишении России на четыре года участия в крупных международных соревнованиях.

Международная федерация футбола (ФИФА) находится в контакте с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое одобрило рекомендации комитета по соответствию о лишении России на четыре года участия в крупных международных соревнованиях."ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA, – сообщили "Чемпионат.com" в пресс-службе ФИФА. – Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол".Ранее британские СМИ сообщили, что решение WADA напрямую касается чемпионата мира-2022. При этом запрет не распространяется на футбольный Евро-2020, так как Европейский союз футбольных ассоциаций не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.Напомним, Россия на четыре ближайших года лишилась права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать под национальным флагом.Серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Хайо Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.В 2015 году WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.Весной 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times обвинил Россию в поддержке допинговой системы на государственном уровне. WADA пригласило канадского профессора Ричарда Макларена для расследования данных, предоставленных Родченковым.Летом того же года Макларен опубликовал первую часть своего доклада, в которой утверждалось, что в России создана система по скрытию положительных допинг-проб. По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на обвинения, МОК допустил российских спортсменов до Игр в Рио, за исключением легкоатлетов и тяжелоатлетов.В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада. Из документа стало известно, что в допинговую программу в России были вовлечены более тысячи спортсменов, среди которых несколько золотых медалистов Игр в Сочи.Спустя год МОК не допустил Россию до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом, "чистым" российским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. После Игр в Южной Корее WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах. Россия выполнила обязательства, но с опозданием.Эксперты WADA провели проверку, после чего сообщили, что в базу данных вплоть до 2019 года вносились изменения. На основании этой информации исполкому WADA рекомендовали дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.