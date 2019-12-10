Во внешности маленькой Веры многие отметили большие карие глаза. Некоторые комментаторы усомнились в том, что этой особенностью наследница Анастасии Стоцкой обязана своему отцу.

Во внешности маленькой Веры многие отметили большие карие глаза. Некоторые комментаторы усомнились в том, что этой особенностью наследница Анастасии Стоцкой обязана своему отцу.Российская певица Анастасия Стоцкая опубликовала в своем блоге в "Инстаграме" фотографию подросшей дочери Веры. Девочку запечатлели сидящей на полу в розовом платье с накрашенными ресницами. Выразительные глаза юной леди сразу привлекли внимание пользователей.Некоторые из них обратили внимание, что свои большие карие глаза девочке могли достаться от певца Филиппа Киркорова. Таким образом комментаторы намекнули, что именно он является настоящим отцом малышки."Как на Киркорова похожа" – подчеркнул один из участников дискуссии. Помимо этого исполнительница показала комнату дочери, выполненную в стиле "индийской принцессы-рокерши".9 Дек 2019 в 11:01 PSTотметила, что ребенок в восторге от сделанных в Филлипинах балдахина и вигвама. Певица также обратила внимание на висящую на стене гитару и ковер. Тем не менее, некоторые пользователи сочли помещение недостаточно ярким, а игрушки Веры – "люксовыми".