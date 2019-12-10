Футболисты московского Локомотива прилетели в Мадрид, где сыграют с местным Атлетико в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболисты московского "Локомотива" прилетели в Мадрид, где сыграют с местным "Атлетико" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.Матч "Атлетико" – "Локомотив" состоится в среду, 11 декабря, и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано", обслужит встречу венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Начало – в 23:00 по московскому времени.Привет, Мадрид!