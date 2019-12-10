Максим Галкин вернулся с гастролей. Популярного юмориста встретили малолетние дети и 70-летняя супруга Алла Пугачева, не сдержавшая радостных чувств.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2019-galkin-vystavil-napokaz-rasprygavshuyusya-pugachevu-v-shortax.html" target="_blank">Галкин выставил напоказ распрыгавшуюся Пугачеву в шортах</a> - Максим Галкин вернулся с гастролей. Популярного юмориста встретили малолетние дети и 70-летняя супруга Алла Пугачева, не сдержавшая радостных чувств.
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2019-galkin-vystavil-napokaz-rasprygavshuyusya-pugachevu-v-shortax.html]Галкин выставил напоказ распрыгавшуюся Пугачеву в шортах[/url] - Максим Галкин вернулся с гастролей. Популярного юмориста встретили малолетние дети и 70-летняя супруга Алла Пугачева, не сдержавшая радостных чувств.