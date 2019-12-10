В Японии продолжается чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сборная России на втором групповом этапе выиграла второй матч и досрочно стала обладательницей путевки в полуфинал соревнований. Наши девушки обыграли соперниц из Черногории – 35:28.

В Японии продолжается чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сборная России на втором групповом этапе выиграла второй матч и досрочно стала обладательницей путевки в полуфинал соревнований. Наши девушки обыграли соперниц из Черногории – 35:28.Лучшей в составе национальной команды России стала Юлия Манагарова, которая "отгрузила" в ворота соперниц 12 мячей – треть от общего числа забитых черногоркам голов. Это седьмая подряд победа россиянок на турнире.В четвертьфинальном секстете во вторник, 10 декабря, пройдут также матчи Япония – Испания, Швеция – Румыния. На вторую путевку в полуфинал претендуют испанки (5 очков), черногорки (4), шведки (3). 11 декабря сборная России сыграет с гандболистками Испании.