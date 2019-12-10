В Крыму, в результате ДТП погибла глава администрации Черноморского района республики Людмила Глушко. Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил гибель чиновницы. По его словам, Глушко направлялась в рабочую поездку по району.

В Крыму, в результате ДТП погибла глава администрации Черноморского района республики Людмила Глушко.Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил гибель чиновницы. По его словам, Глушко направлялась в рабочую поездку по району.По данным полиции, в Черноморском районе при лобовом столкновении легковых автомобилей Kia и Ford, погибли четверо, в каждой машине было по два человека. Причины аварии устанавливаются, передает ТАСС.54-летняя Глушко занимала пост главы администрации Черноморского района с июля 2016 года.