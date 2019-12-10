Поп-звезды и по совместительству родственники – Рыжий Иванушка и участники дуэта #APPolonovGang – носят не только общую фамилию, но и , как выяснилось одежду. Корреспондент Дни.ру оценил наряд.

Поп-звезды и по совместительству родственники – Рыжий "Иванушка" и участники дуэта #APPolonovGang – носят не только общую фамилию, но и , как выяснилось одежду. Корреспондент "Дни.ру" оценил наряд.С разницей в несколько дней музыканты выступили в разных странах, но в одном и том же прикиде – Андрей Григорьев-Апполонов в составе "Иванушек international" пел в кипрском Лимасоле, а его племянник Сергей зажигал в Сочи. Поклонники недоумевают, кто за кем донашивает зеленый спортивный костюм Gucci – старшее поколение за младшим или наоборот?Фирменный семейный стиль – особый шарм Григорьевых-Апполоновых. На днях, например, Андрей из #APPolonovGang выложил видео, где парни выступают в женских платьях. Пост музыкант сопроводил следующим мэсседжем: "Все сравнивают нас с группой "Тату", а мы не такие, мы черпаем свое вдохновение в театре народной песни и костюма Сочи образца 1989 года".Комментарием про 1989 год Андрей обращает внимание подписчиков на фото, где молодые Андрей Григорьев-Апполонов (старший) и Андрей Бартенев позируют в женских туалетах во время модного показа. Выглядят тезки в этих нарядах так органично и сексапильно, что их сложно отличить от дам.29 Ноя 2019 в 1:48 PST"И да, я не гей", – завершил сообщение крестник Рыжего. Хотя многие в этом сомневаются. Ведь #APPolonovGang не перестает эпатировать публику – то в гей-клубе выступят, то в женские платья нарядятся. Вопросы вызывает и тема их взаимоотношений с Рыжим – продюсирует ли "Иванушка" родственников или просто помогает советом, остается загадкой.