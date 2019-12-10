Алла Пугачева во время концерта в Кремле по случаю своего 70-летия появилась перед публикой в коротких шортах и накидке, напоминающей половину юбки. Этот наряд для нее придумал кутюрье Игорь Гуляев. На премьере фильма Тот самый концерт корреспондент Дни.ру спросил модельера, почему он постоянно советует певице оголять ноги.

Алла Пугачева во время концерта в Кремле по случаю своего 70-летия появилась перед публикой в коротких шортах и накидке, напоминающей половину юбки. Этот наряд для нее придумал кутюрье Игорь Гуляев. На премьере фильма "Тот самый концерт" корреспондент "Дни.ру" спросил модельера, почему он постоянно советует певице оголять ноги."Впервые с Аллой Пугачевой я встретился в 1988 году, когда на концерте в ленинградском СКК имени Ленина пригласил ее танцевать под песню "Молодой человек", – улыбается Игорь Гуляев. – Я тогда только приехал из Казахстана и просто поспорил со студентами, что смогу это сделать.. Рискнул, подбежал с букетом цветов, и все получилось".Знакомство же модельера и певицы случилось много позже. "Я приехал на съемки программы "Фактор А", где в жюри сидела Алла Борисовна, а Филипп Киркоров, который был ведущим, нас представил", – продолжает Гуляев."Через несколько месяцев Пугачева уже в моем платье приехала на день рождения Николая Баскова. Причем купила она наряд сама в ЦУМе", – вспоминает Игорь. – Я тогда чуть сознание от радости не потерял".С тех прошло уже девять лет. И сегодня обожает смелые наряды Игоря Гуляева, они у нее, что называется, и в пир, и в мир. По мнению дизайнера, у певицы уже около десятка его изделий. "Она мне говорит, как ей удобно, в чем комфортно, что бы ей хотелось, и мы вместе придумываем образ, – признался модельер. – Пугачева сама – хороший дизайнер, разбирается в тканях, крое, поэтому с ней легко работать. Хотя иногда и спорим, куда без этого".Сегодня многие осуждают Примадонну за странную любовь к дерзким мини – шортам и коротким юбкам. Мол, в 70 лет надо прикрывать, а не оголять. Но Игорь Гуляев с этим категорически не согласен. "Осуждают те, кто не понимаем, кто не знает бунтарской сущности Аллы Борисовны. Она должна хулиганить! Именно за это ее и любят. В строгой закрытой юбке в пол это будет не Пугачева!"