В Якутии полицейские снова арестовали шамана Александра Габышева, который недавно возобновил свое пешее путешествие в Москву для изгнания президента России Владимира Путина. Главу ..

В Якутии полицейские снова арестовали шамана Александра Габышева, который недавно возобновил свое пешее путешествие в Москву для "изгнания" президента России Владимира Путина. Главу государства мужчина считает демоном, сообщаетВместе с Габышевым правоохранители задержали несколько его соратников. О том, куда отвезли участников шествия – не сообщается. В предыдущий раз стражи порядка задерживали шамана в сентябре. Тогда его поместили в психоневрологический диспансер.