Накануне стало известно об уходе Андрея Малахова с поста главного редактора журнала СтарХит, а также о закрытии издания. Эту новость прокомментировал Иван Ургант в эфире Вечернего Урганта на Первом канале.

Накануне стало известно об уходе Андрея Малахова с поста главного редактора журнала "СтарХит", а также о закрытии издания. Эту новость прокомментировал Иван Ургант в эфире "Вечернего Урганта" на Первом канале.По словам ведущего, он находится в недоумении. "Вот вы аплодируете, а я стою перед дилеммой – а где теперь узнавать правду? Ну то есть чистую правду. Тем более, зная Андрея, он теперь переходит в "Экспресс-газету". А через какое-то время он заявит, что в "СтарХите" больше, чем он, зарабатывали только Ургант и Познер", – посмеялся над Малаховым Ургант.Его соведущий Дмитрий Хрусталев отреагировал на эту новость еще более странно. Он просто начал громко аплодировать."Извините! Сорвался", – сказал Митя.