Глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибла в жутком ДТП. Совершенно верно, но больше информации пока дать никакой не можем, – цитирует районную администрацию . На месте ..

Глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибла в жутком ДТП. "Совершенно верно, но больше информации пока дать никакой не можем", – цитирует районную администрацию .На месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД. Причины и детали произошедшего выясняются.