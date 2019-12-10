В Казахстане запланирован концерт в память о Мерате Насырове. В мероприятии примут участие и двое его детей.

В Казахстане запланирован концерт в память о Мерате Насырове. В мероприятии примут участие и двое его детей.После смерти Мурата Насырова у его вдовы Натальи Бойко на руках осталось двое маленьких детей: дочь Лия и сын Аким. Сейчас они выросли – Лии 23 года, а Акиму – 19 лет. О жизни наследников некогда популярного исполнителя до последнего времени было практически ничего не слышно. Лишь в важные даты – дни рождения и смерти – ряд СМИ вспоминал о семье артиста и даже делал с вдовой интервью.А недавно семью Мурата Насырова навестили популярные артисты Антон и Виктория Макарские. Оказывается, в ближайшее время в Казахстане состоится концерт памяти исполнителя, в котором примут участие его друзья и коллеги. Они исполнят песни Мурата Насырова. В том числе на сцену выйдет и дочь и сын артиста.Отметим, что Аким профессионального играет на саксофоне. Но Лия, закончившая музыкальную школу, не стала связывать свою жизнь со сценой. Она выбрала профессию экономиста. Комментаторы бурно отреагировали на новые фото наследников Мурата Насырова, рассыпавшись в комплиментах.В приложении "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Виктория Макарская показала не только снимки детей артиста, но и подготовку к самому концерту. На видео видно, как проверяют звук и репетируют артисты. В том числе и Лия с Акимом.Материал дополняется