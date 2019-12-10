В Казахстане запланирован концерт в память о Мерате Насырове. В мероприятии примут участие и двое его детей.

В Казахстане запланирован концерт в память о Мерате Насырове. В мероприятии примут участие и двое его детей.После смерти Мурата Насырова у его вдовы Натальи Бойко на руках осталось двое маленьких детей: дочь Лия и сын Аким. Сейчас они выросли – Лии 23 года, а Акиму – 19 лет. О жизни наследников некогда популярного исполнителя до последнего времени было практически ничего не слышно. Лишь в важные даты – дни рождения и смерти – ряд СМИ вспоминал о семье артиста и даже делал с вдовой интервью.А недавно семью Мурата Насырова навестили популярные артисты Антон и Виктория Макарские. Оказывается, в ближайшее время в Казахстане состоится концерт памяти исполнителя, в котором примут участие его друзья и коллеги. Они исполнят песни Мурата Насырова. В том числе на сцену выйдет и дочь и сын артиста.Материал дополняется