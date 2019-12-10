Накануне, обнародовано суровое решение исполкома Всемирного
антидопингового агентства (WADA). Спортивные чиновники отстранили Россию от
Олимпиады и других крупных международных соревнований на четыре года. Кроме
того, от нашей страны запрещено подавать заявки на проведение международных
турниров. Вдобавок Российское антидопинговое агентство РУСАДА лишили лицензии
на дальнейшую работу.
Накануне, обнародовано суровое решение исполкома Всемирного
антидопингового агентства (WADA). Спортивные чиновники отстранили Россию от
Олимпиады и других крупных международных соревнований на четыре года. Кроме
того, от нашей страны запрещено подавать заявки на проведение международных
турниров. Вдобавок Российское антидопинговое агентство РУСАДА лишили лицензии
на дальнейшую работу.
"Дни.ру" пообщались с Анной Анцелиович – экс-главой Российского
антидопингового агентства. Эксперт ответил на несколько вопросов по поводу
сложившейся ситуации.
Как вы думаете, сможет ли Россия обжаловать решение WADA?
Каковы шансы на успех?
Россия, безусловно, может обжаловать решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS)
в городе Лозанна. В первую очередь это может сделать Российское антидопинговое
агентство РУСАДА, как организация, которая в первую очередь затронута данным
решением. Также обжаловать данное решение может Олимпийский и Паралимпийский комитет
России и Международный олимпийский и паралимпийский комитет. Шансы мне
оценивать достаточно тяжело. Я не видела материалов дела. Но, думаю, это будет
зависеть насколько WADA сможет доказать арбитрам CAS
факты влияния и вмешательства в аутентичную базу данных, переданную им в январе
2019 года.
На ваш взгляд, имеет ли решение организации политический
подтекст?
Имеет ли политический подтекст? Мне тяжело сказать. При восстановлении
РУСАДА в 2018 году было выдвинуто два условия. Одно из них – передача полной и
аутентичной базы. И, если будет в CAS доказан
факт вмешательства, значит было не соблюдено условие восстановления РУСАДА
и это вопрос уже не политический, а чисто юридический.
Вице-президент WADA сказала, что хочет применить в отношении
России самые жесткие санкции. Как вы думаете, о каких мерах идет речь.
Вице-президент WADA говорила о применении полного запрета на
участие российских спортсменов во всех соревнованиях. Однако WADA решила, что
нельзя наказывать чистых спортсменов, незатронутых данной допинговой историей,
и разрешила им участвовать под нейтральным статусом в Олимпийских и Паралимпийских
играх и в чемпионатах мира. В остальных же соревнованиях никакого ограничения
на участие российских спортсменов нет.