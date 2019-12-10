Накануне, обнародовано суровое решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортивные чиновники отстранили Россию от Олимпиады и других крупных международных соревнований на четыре года. Кроме того, от нашей страны запрещено подавать заявки на проведение международных турниров. Вдобавок Российское антидопинговое агентство РУСАДА лишили лицензии на дальнейшую работу.

Накануне, обнародовано суровое решение исполкома Всемирногоантидопингового агентства (WADA). Спортивные чиновники отстранили Россию отОлимпиады и других крупных международных соревнований на четыре года. Крометого, от нашей страны запрещено подавать заявки на проведение международныхтурниров. Вдобавок Российское антидопинговое агентство РУСАДА лишили лицензиина дальнейшую работу."Дни.ру" пообщались с Анной Анцелиович – экс-главой Российскогоантидопингового агентства. Эксперт ответил на несколько вопросов по поводусложившейся ситуации.Как вы думаете, сможет ли Россия обжаловать решение WADA?Каковы шансы на успех?Россия, безусловно, может обжаловать решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS)в городе Лозанна. В первую очередь это может сделать Российское антидопинговоеагентство РУСАДА, как организация, которая в первую очередь затронута даннымрешением. Также обжаловать данное решение может Олимпийский и Паралимпийский комитетРоссии и Международный олимпийский и паралимпийский комитет. Шансы мнеоценивать достаточно тяжело. Я не видела материалов дела. Но, думаю, это будетзависеть насколько WADA сможет доказать арбитрам CASфакты влияния и вмешательства в аутентичную базу данных, переданную им в январе2019 года.На ваш взгляд, имеет ли решение организации политическийподтекст?Имеет ли политический подтекст? Мне тяжело сказать. При восстановленииРУСАДА в 2018 году было выдвинуто два условия. Одно из них – передача полной иаутентичной базы. И, если будет в CAS доказанфакт вмешательства, значит было не соблюдено условие восстановления РУСАДАи это вопрос уже не политический, а чисто юридический.Вице-президент WADA сказала, что хочет применить в отношенииРоссии самые жесткие санкции. Как вы думаете, о каких мерах идет речь.Вице-президент WADA говорила о применении полного запрета научастие российских спортсменов во всех соревнованиях. Однако WADA решила, чтонельзя наказывать чистых спортсменов, незатронутых данной допинговой историей,и разрешила им участвовать под нейтральным статусом в Олимпийских и Паралимпийскихиграх и в чемпионатах мира. В остальных же соревнованиях никакого ограниченияна участие российских спортсменов нет.