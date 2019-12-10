Калининградцев просят помочь в поиске виновников гибели городских лебедей. Как сообщает ГТРК Калининград, правоохранительные органы начали проверку после обнаружения погибших пернатых на двух водоемах города.

Калининградцев просят помочь в поиске виновников гибели городских лебедей. Как сообщает ГТРК "Калининград", правоохранительные органы начали проверку после обнаружения погибших пернатых на двух водоемах города.Выяснилось, что лебеди погибли от отравления. Они были найдены на Верхнем озере и в Макс-Ашман парке. После проведенной экспертизы названа причина гибели птиц: отравление ядом, используемым при травли крыс.Как рассказала глава пресс-службы УМВД России по области Светлана Поставничая, всего с начала декабря была зафиксирована гибель четырех птиц, семь пернатых пострадали. Офицеры УМВД постоянно следят за лебедями, находящимися в городской среде — у трасс и водоемов. В данный момент полицейские проводят следственные мероприятия для установки виновников отравления красивейших птиц, которых очень любят калининградцы. Правоохранительные органы ждут помощи от неравнодушных горожан.