Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) назвала фильм года. Им стал южнокорейский триллер "Паразиты", который ранее взял "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Режиссер картины Пон Джун-хо также удостоился награды. Кроме того, фильм победил в номинации "лучшая мужская роль второго плана".Congratulations to all our winners and runners-up. #LAFCA https://t.co/tgKuqtRRGS pic.twitter.com/ROs0q1Gq7N— LA Film Critics (@LAFilmCritics) 9 декабря 2019 г.Вторым после "Паразитов" стал фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".Лучшим актером признан Антонио Бандерас, сыгравший в картине "Боль и слава" Педро Альмодовара, которую признали лучшим фильмом на иностранном языке.Лучшей актрисой критики назвали Мэри Кей Плейс за ее роль в фильме "Диана". Награду за лучшую женскую роль второго плана получила актриса и певица Дженнифер Лопез, сыгравшая в фильме "Стриптизерши".Как сообщалось 6 декабря, портал IMDb составил топ-10 самых популярных актеров года. Список возглавила Бри Ларсон, которая сыграла главную роль в фильме 2019 года "Капитан Марвел".