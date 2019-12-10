Артисты Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая встретилась спустя 30 лет после расставания. Бывшие любовники вновь наладили общение.

Артисты Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая встретилась спустя30 лет после расставания. Бывшие любовники вновь наладили общение.Отношения Маликова и Ветлицкой начались в конце 80-х. Ихроман длился три года. Певец вдохновил избранницу начать сольную карьеру.Первый хит Натальи "Душа" написал именно Дмитрий.До сих пор точно неизвестно, что послужило причиной расставаниядвух звезд. Поговаривали, что Дмитрий Маликов не смог перенести растущей популярностизазнобы, ведь после выхода "Души" на Наталью Ветлицкую обрушилась любовь всегопостсоветского пространства. Альбом артистки "Посмотри в глаза" разлетелся какгорячие пирожки.Судя по всему, Маликову и Ветлицкой удалось забыть былые обиды.Оказывается, недавно знаменитости встретились в приватной обстановке."Да, мы с Наташей уже виделись. Контакт был исключительноделовой – она хочет исполнять песню "Мне моя душа на исходе дня", которую многолет назад я для нее написал. С моей стороны нужно было документальное согласие,которое я с радостью дал", – рассказал журналистам5 Дек 2019 в 1:02 PSTНапомним, что после расставания с Натальей Ветлицкой личнаяжизнь певца сложилась как нельзя лучше. В 1992 году артист познакомился с будущейженой Еленой Изаксон. Супруга подарила ему наследников, Стефанию и Марка."Все эти годы Лена для меня не только любимая женщина, но исамый близкий человек и верный помощник", – цитирует сайт