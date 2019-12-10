Артисты Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая встретилась спустя
30 лет после расставания. Бывшие любовники вновь наладили общение.
Артисты Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая встретилась спустя
30 лет после расставания. Бывшие любовники вновь наладили общение.
Отношения Маликова и Ветлицкой начались в конце 80-х. Их
роман длился три года. Певец вдохновил избранницу начать сольную карьеру.
Первый хит Натальи "Душа" написал именно Дмитрий.
До сих пор точно неизвестно, что послужило причиной расставания
двух звезд. Поговаривали, что Дмитрий Маликов не смог перенести растущей популярности
зазнобы, ведь после выхода "Души" на Наталью Ветлицкую обрушилась любовь всего
постсоветского пространства. Альбом артистки "Посмотри в глаза" разлетелся как
горячие пирожки.
Судя по всему, Маликову и Ветлицкой удалось забыть былые обиды.
Оказывается, недавно знаменитости встретились в приватной обстановке.
"Да, мы с Наташей уже виделись. Контакт был исключительно
деловой – она хочет исполнять песню "Мне моя душа на исходе дня", которую много
лет назад я для нее написал. С моей стороны нужно было документальное согласие,
которое я с радостью дал", – рассказал журналистам
5 Дек 2019 в 1:02 PST
Напомним, что после расставания с Натальей Ветлицкой личная
жизнь певца сложилась как нельзя лучше. В 1992 году артист познакомился с будущей
женой Еленой Изаксон. Супруга подарила ему наследников, Стефанию и Марка.
"Все эти годы Лена для меня не только любимая женщина, но и
самый близкий человек и верный помощник", – цитирует сайт