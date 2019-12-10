В подмосковной Лобне начался процесс по делу о гибели известного актера Дмитрия Марьянова. На скамье подсудимых оказалась владелица центра Феникс, в котором артист лечился от алкогольной зависимости.

В подмосковной Лобне начался процесс поделу о гибели известного актера Дмитрия Марьянова. На скамье подсудимыхоказалась владелица центра "Феникс", в котором артист лечился от алкогольнойзависимости.Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017года. За девять дней до кончины актер был доставлен на реабилитацию в частнуюклинику в Подмосковье.Согласно экспертному заключению,знаменитость умерла от массивной кровопотери, которая возникла из-за сквозногоразрыва задней стенки левой общей подвздошной вены. По словам специалистов, передкончиной Марьянов страшно мучился, так как помощь ему не оказали своевременно. Поверсии следствия директор центра "Феникс" Оксана Богданова долгое время непозволяла сотрудникам вызвать скорую.Богдановой предъявили обвинение по статьям"оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем понеосторожности смерть человека" и "оставление в опасности". Владелице клиникегрозит реальный срок.Сегодня, 10 декабря, в Лобненском городскомсуде состоялось заседание, на котором допрашивали свидетелей происшествия. Журналистовв зал не пустили, однако им все же удалось пообщаться с бывшим "пациентом" "Феникса"Романом Истоминым.По словам свидетеля, информация о том, что в центре ДмитриюМарьянову кололи сильные психотропные препараты, правдива. Рецептурныелекарства в клинике назначали без рекомендации врачей. Более того, там вообще небыло специалистов с медицинским образованием."Меня тоже кололи галоперидолом. Я от негоотходил три-четыре дня. Это в назидание было другим ребятам. Мол, кто будетидти против условий реабилитационного центра, вот так же будет бродить, какэтот овощ. Решения по препаратам принимала только Богданова. А консультантскийсостав уже все выполнял", – цитирует Романа Истомина сайтСтоит отметить, что адвокаты ОксаныБогдановой уверяют, что инъекциями занимался профессиональный нарколог. Доктор,по словам юристов, приезжал ежедневно. Его услуги оплачивались отдельно. Марьяноваврач тоже посещал, счет за выезд отправили жене артиста Ксении Бик."Не было такого. Я находился в центребольше года, но нарколога никогда не видел. Из посторонних в центр могли иногдаприезжать только родные пациентов", – прокомментировал информацию Истомин.День смерти Роман помнит в мельчайших деталях. По словам мужчины, днем, примерно в 11 часов, онобщался со знаменитостью. Тот жаловался на боль в пояснице. Через два часаартисту стало хуже. Обратились за помощью к сотрудникам "Феникса". Консультантыуложили Дмитрия на кровать и сделали какой-то укол."И уже через три часа он, грубо говоря,чуть ли не выползал из комнаты. Просил, чтобы вызвали скорую помощь. Богдановойв этот момент в центре не было. Она все распоряжения отдавала по телефону и вВотсапе. Было уже видно, что Марьянов в плачевномсостоянии. Нельзя было тянуть. Дима кричал от боли, подползал к двери", – рассказалбывший "пациент" реабилитационного центра.Скорую вызвал кто-то из клиентов "Феникса",свободных машин не было. Терявшего сознание артиста решили везти на личноймашине. Когда довезли до больницы, было уже поздно…