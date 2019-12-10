Рубль обновил максимум прошлой пятницы, всей предыдущей недели и достиг лучшего значения с 8 ноября. Уточняется, что отечественная валюта, укрепляя позиции против американского конкурента, ..

Рубль обновил максимум прошлой пятницы, всей предыдущей недели и достиг лучшего значения с 8 ноября. Уточняется, что отечественная валюта, укрепляя позиции против американского конкурента, не воспользовалась его слабость на международном рынке.Примечательно, что аналитики затрудняются обозначить истинную причину позитивной динамики рубля. Рост произошел в активную часть американской торговой сессии. Официальный на 10 декабря: .