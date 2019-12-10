В Хельсинки завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Йокеритом и московским Спартаком. Хозяева льда добились непростой победы со счетом 3:2 и оторвались от красно-белых на два очка в турнирной таблице Западной конференции.

В Хельсинки завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Йокеритом" и московским "Спартаком". Хозяева льда добились непростой победы со счетом 3:2 и оторвались от красно-белых на два очка в турнирной таблице Западной конференции.В составе "шутов" заброшенными шайбами отметились Стив Мозес (6-я минута), Микко Лехтонен (13-я) и Сами Леписте (40-я). У гостей отличились Анатолий Никонцев (13-я) и Даугавиньш Каспарс (54-я)."Йокерит" с 45 очками занимает четвертое место на Западе. "Спартак" расположился следом за финнами, набрав 43 балла.