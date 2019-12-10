Первая леди Америки все никак не может угодить местным журналистам. Так таблоиды Соединенных штатов вновь раскритиковали наряд Меланьи Трамп, сравнив его с леденцом на палочке.

Первая леди Америки все никак не может угодить местным журналистам. Так таблоиды Соединенных штатов вновь раскритиковали наряд Меланьи Трамп, сравнив его с леденцом на палочке.По всей видимости, американская пресса сама по себе недолюбливает женщину, иначе как объяснить тот факт, что буквально за каждое появление на публике ее критикуют? Не исключено, что Меланья просто жертва обстоятельств, а нападки, на самом деле, направлены на ее мужа, действующего президента Америки Дональда Трампа.Тем не менее, первой леди страны приходится мириться с таким положением дел и терпеть травлю прессы. Так 9 декабря Меланья приняла участие в ежегодном благотворительном мероприятии "Игрушки для малышей". На детский рождественский праздник женщина пришла в белой облегающей кофте и юбке в вертикальную полоску, подобрав малиновые сапоги в тон рисунку на ткани.Естественно, кто хочет подкопаться, тот всегда найдет к чему. Американские таблоиды уже прозвали Меланью "миссис Клаус". Журналисты углядели в полосках на юбке и цветовой гамме схожесть с традиционным рождественским леденцом и сразу же поспешили осудить женщину. По их словам, появляться в столь несерьезном виде на публике супруге президента Соединенных штатов не следовало.Впрочем,имидж-стилист Ольга Трофимова высказалась в защиту первой леди Америки. Она отметила, что та вышла не на какое-то серьезное мероприятие, требующее строгого дресс-кода, а на детский праздник. Из-за этого костюм Меланьи выглядит более, чем уместным.9 Дек 2019 в 5:22 PST"Главное правило при создании образа – это уместность и сочетаемость. Здесь образ вполне разумный. Она в таком виде не вышла в свет и не пришла на дипломатическую встречу, для рождественского визита – все вполне адекватно. Наряд сдержанный, лаконичный, цветовое сочетание выдержано в одной стилистике. Все хорошо", – высказалась Трофимова в интервью изданию .