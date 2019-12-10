Первая леди Америки никак не может угодить журналистам. Таблоиды США вновь раскритиковали наряд Меланьи Трамп, сравнив его с леденцом на палочке.

Первая леди Америки никак не может угодить журналистам. Таблоиды США вновь раскритиковали наряд Меланьи Трамп, сравнив его с леденцом на палочке.Американская пресса просто недолюбливает Меланью Трамп, иначе как объяснить тот факт, что ее критикуют после каждого появления на публике? Не исключено, что она просто жертва обстоятельств, а нападки направлены на ее мужа, президента Америки Дональда Трампа. Тем не менее первой леди страны приходится терпеть травлю прессы.Так, 9 декабря Меланья участвовала в ежегодном благотворительном мероприятии "Игрушки для малышей". На детский праздник она пришла в белой облегающей кофте, юбке в вертикальную полоску и малиновых сапогах. Американские таблоиды тут же назвали ее "миссис Клаус".По словам журналистов, наряд жены лидера США был похож на рождественский леденец, и появляться в столь несерьезном виде на публике не следовало. Впрочем, имидж-стилист Ольга Трофимова высказалась в ее защиту. Она отметила, что на детском мероприятии такой костюм выглядел уместно.9 Дек 2019 в 5:22 PST"Главное правило при создании образа – это уместность и сочетаемость. Здесь образ вполне разумный. Она в таком виде не вышла в свет и не пришла на дипломатическую встречу. Для рождественского визита все вполне адекватно. Наряд сдержанный, лаконичный, цветовое сочетание выдержано в одной стилистике. Все хорошо", – сказала Трофимова в интервью изданию .