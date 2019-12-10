Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Исполнитель назвал политика интересным, внимательным и деятельным человеком, ..

Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Исполнитель назвал политика интересным, внимательным и деятельным человеком, сообщает .Лещенко отметил, что сделанное градоначальником в самый сложный момент перестройки является неоценимым вкладом для столицы. Артист добавил, что Лужков также отличался умением дружить и общаться с людьми.Напомним, Лужков умер в возрасте 83 лет во время операции на сердце в Мюнхене.