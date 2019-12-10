В последнее время в Сети активно обсуждали роман Любови Толкалиной с женатым мужчиной. Собственно, она сама их и спровоцировала.

В последнее время в Сети активно обсуждали роман Любови Толкалиной с женатым мужчиной. Собственно, она сама их и спровоцировала.Но сейчас артистка решила опровергнуть этот факт. По ее словам, между ней и Брайном Финнеганом, у которого есть маленькая дочка ничего нет."Перестаньте вы лезть, куда вас не приглашали! Мы тут хохочем в голос… Мой друг Саймон Басс и Брайн Финнеган – два совершенно непохожих друг на друга человека. И живут в разных странах! У Саймона взрослые дети живут в разных странах", – заявила актриса на своей странице в Инстаграме.Многие не согласились с позицией звезды. Фолловеры отметили, что Любовь – публичная личность, поэтому ей стоит быть более открытой. Ведь неудивительно, что всем интересна ее личная жизнь."Почему вы честно и прямо не напишите, кто ваш мужчина?! Вы публичная личность и должны быть готовы у тому, что ваша жизнь на показ", – высказался пользователь Сети.Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал право Толкалиной на сохранение тайны о своих романах. Несмотря на то, что она звезда, в первую очередь, Любовь – человек, имеющий право на частную жизнь, сообщает .