Российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила самые опасные советы по лечению отравления, которые можно встретить в интернете. Специалист отметила, в частности, что отвар укропа ..

Российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила самые опасные советы по лечению отравления, которые можно встретить в интернете. Специалист отметила, в частности, что отвар укропа с сахаром не поможет справиться с недугом, сообщает .По мнению медика, не менее вреден для организма настой из мать-и-мачехи, который может навредить печени. Ведущая и ее коллеги также не рекомендовали употреблять популярный среди россиян активированный уголь. При этом эксперты посоветовали больным пить больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.