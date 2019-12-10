У Маргариты Овсянниковой, как и у других участников телепроекта Дом-2, за плечами множество неудачных романов. Долгое время девушка не могла найти свое счастье, но, судя по всему, она, наконец, его обрела.

У Маргариты Овсянниковой, как и у других участников телепроекта "Дом-2", за плечами множество неудачных романов. Долгое время девушка не могла найти свое счастье, но, судя по всему, она, наконец, его обрела.По словам звезды, у нее появился молодой человек, который стал крепкой стеной и опорой. Тем не менее, его имя девушка выдавать не спешит.В беседе с корреспондентом "Дни.ру" она призналась, что совсем скоро рассекретит его личность. Это случится после выхода в свет ее новой песни, которую она посвятила своему возлюбленному. "В моем творчестве вы все узнаете о моих отношениях", – отметила Овсянникова.Также Маргарита призналась, что как и любая другая девушка, мечтает выйти замуж и родить ребенка. Тем не менее, на данный момент для нее в приоритете стоит карьера."А муж мой подождет!", – добавила светская львица.Известно, что новый избранник исполнительницы – довольно обеспеченный мужчина. Недавно он подарил своей возлюбленной внедорожник Mercedes за восемь миллионов рублей и бриллиантовые украшения, стоимость которых составляет 50 тысяч долларов.По словам девушки, они познакомились в караоке-баре. Отправляясь в заведение, Овсянникова уж точно не предполагала, что встретит там мужчину мечты. Оказалось, что будущего бойфренда до глубины души пронзило пение Маргариты, поэтому потенциальный ухажер поспешил установить с ней контакт. С этого и завязался их бурный роман.